30/01/2026 16:42

【聚焦人幣】人民幣即期兩連跌報6.9486，全月升值0.58%

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9486，較上個交易日4時30分收盤價跌26點子，兩連跌，全日在6.9481至6.9530之間波動。全月計，人民幣即期升值0.58%，是自去年8月以來第六個月升值。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌31點子，報6.9473。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9678，較上個交易日升93點子，創2023年5月16日以來逾兩年半新高，比市場預期偏弱219點子。



監管層延續有保有壓思路，即期則因美元反彈而承壓。一外資行交易員稱，後面估計中間價會升的快一點，而即期穩一穩，最終實現「三價合一」。



另一外資行交易員稱，如果按照1月以來人民幣的升值速度，到春節前也差不多就150點的升幅，要觸碰6.90關口還是有點難度。



美國總統特朗普表示，他將於周五上午宣布接替美聯儲主席鮑威爾的人選。隨後一位知情人士透露，前美聯儲理事沃什(Kevin Warsh)周四前往白宮，與特朗普會晤。



沃什當選的呼聲很高；他曾呼籲改變央行的制度，並希望縮小美聯儲的資產負債表，而這一目標似乎與特朗普偏好寬鬆的貨幣政策相悖。(sl)