30/01/2026 08:44

【ＡＩ】微軟市值單日縮水3570億美元，金額僅次於英偉達去年初創下的紀錄

《經濟通通訊社30日專訊》微軟股價周四（29日）遭遇拋售，市值大減3570億美元，跌幅達一成，單日縮水金額在股市史上高居第二。



受周三（28日）盤後公布的財報影響，微軟收盤下跌10%，創2020年3月以來最大跌幅。財報顯示，微軟人工智能(AI)支出創紀錄，而核心的雲業務部門增長放緩。



歷史上唯一市值單日縮水金額比這更大，是英偉達去年在DeepSeek推出低成本AI模型後，創下的5930億美元紀錄。彭博匯編的數據顯示，微軟市值變動金額超過逾90%的標普500指數成分股的市值。



與此同時，Alphabet和英偉達市值周四均一度蒸發超過1000億美元。Alphabet股價隨後反彈，最終收漲0.7%，亞馬遜則股價下跌0.5%。(rc)