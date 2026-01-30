30/01/2026 14:10

【特朗普當政】傳特朗普密會沃什後已敲定聯儲局新主席提名，市場波動加劇

《經濟通通訊社30日專訊》知情人士透露，下個聯儲局主席最終候選人之一沃什，於當地時間周四（29日）在白宮與特朗普會面。香港時間今晚（30日），特朗普將正式宣布聯儲局主席人選。



知情人士透露，特朗普政府正準備提名沃什擔任下一任聯儲局主席。不過，在特朗普正式宣布之前，人選仍未最終確定。



特朗普先前告訴記者，「這將是金融界人盡皆知的人物。很多人認為這個人，他幾年前就可能擔任這個職位了。」8年前，特朗普曾考慮沃什擔任此職，但最終選擇現任主席鮑威爾。



受消息影響，周五市場全線暴跌，亞太股市下跌，美國股指期貨擴大跌幅，美國國債孳息率攀升，美元延續漲勢，而原油、貴金屬價格則出現大跌。(rc)