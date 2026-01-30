27,424.65
-543.44
(-1.94%)
27,471
-584
(-2.08%)
高水46
9,332.07
-220.51
(-2.31%)
5,732.43
-108.67
(-1.86%)
2,537.09億
4,117.95
-40.03
(-0.963%)
4,706.34
-47.53
(-1.000%)
14,205.89
-94.19
(-0.659%)
2,666.43
-25.75
(-0.96%)
82,617.6800
-2,032.4800
(-2.401%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0829
恒生指數
27,424.65
-543.44
(-1.94%)
期指
高水46
27,471
-584
(-2.08%)
國企指數
9,332.07
-220.51
(-2.31%)
科技指數
5,732.43
-108.67
(-1.86%)
大市成交
2,537.09億
股票
2,336.82億
(92.106%)
窩輪
77.53億
(3.056%)
牛熊證
122.75億
(4.838%)
即時更新：30/01/2026 15:31
可賣空股票總成交
1,424.77億
主板賣空
247.32億
(17.359%)
半日數據，更新：30/01/2026 12:40
上証指數
成交：12,698.56億
4,117.95
-40.03
(-0.963%)
滬深300
4,706.34
-47.53
(-1.000%)
深証成指
14,205.89
-94.19
(-0.659%)
MSCI中國A50
2,666.43
-25.75
(-0.96%)
比特幣
資料由Binance提供
82,617.6800
-2,032.4800
(-2.401%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0829
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
二月
啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣 啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣
大型盛事 節慶活動
啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣
推介度：
10/02/2026 - 26/02/2026
免費
13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork 葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00941 中國移動00700 騰訊控股00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ02318 中國平安02628 中國人壽
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

特朗普續瘋狂，美禮崩樂壞內亂頻

30/01/2026 12:02
大國博弈

美元信用的裂痕

29/01/2026 18:49
貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新：29/01/2026 15:47
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1002
電匯客戶賣出
5.4454
更新：30/01/2026 15:30:20
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
82,617.68
-2,032.48
-2.401%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,736.4000
-86.2000
-3.054%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
1.7504
-0.0573
-3.170%
更新：30/01/2026 15:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處