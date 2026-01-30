27,423.49
-544.60
(-1.95%)
27,464
-591
(-2.11%)
高水41
9,331.44
-221.14
(-2.31%)
5,732.26
-108.84
(-1.86%)
2,539.00億
4,117.95
-40.03
(-0.963%)
4,706.34
-47.53
(-1.000%)
14,205.89
-94.19
(-0.659%)
2,666.43
-25.75
(-0.96%)
82,596.5800
-2,053.5800
(-2.426%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0829
恒生指數
27,423.49
-544.60
(-1.95%)
期指
高水41
27,464
-591
(-2.11%)
國企指數
9,331.44
-221.14
(-2.31%)
科技指數
5,732.26
-108.84
(-1.86%)
大市成交
2,539.00億
股票
2,338.72億
(92.112%)
窩輪
77.53億
(3.053%)
牛熊證
122.75億
(4.835%)
即時更新：30/01/2026 15:32
可賣空股票總成交
1,424.77億
主板賣空
247.32億
(17.359%)
半日數據，更新：30/01/2026 12:40
上証指數
成交：12,698.56億
4,117.95
-40.03
(-0.963%)
滬深300
4,706.34
-47.53
(-1.000%)
深証成指
14,205.89
-94.19
(-0.659%)
MSCI中國A50
2,666.43
-25.75
(-0.96%)
比特幣
資料由Binance提供
82,596.5800
-2,053.5800
(-2.426%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0829
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

伴飯素食譜:鮮茄汁夜香花豆包，番茄煮法百搭大人細路都喜愛
健康飲食 走肉廚房

伴飯素食譜:鮮茄汁夜香花豆包，番茄煮法百搭大人細路都喜愛
夢境與現實交錯——今敏經典作品重返大銀幕！《千年女優》、《東...
Art & Living

夢境與現實交錯——今敏經典作品重返大銀幕！《千年女優》、《東...
熱情減退，人之常情
財富管理 財識兼收

熱情減退，人之常情
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00941 中國移動00700 騰訊控股00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ02318 中國平安02628 中國人壽
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

特朗普續瘋狂，美禮崩樂壞內亂頻

30/01/2026 12:02
大國博弈

美元信用的裂痕

29/01/2026 18:49
貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處