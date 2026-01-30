30/01/2026 14:41

【外圍經濟】瑞銀將黃金目標價上調至6200美元

《經濟通通訊社30日專訊》瑞銀將2026年3月、6月和9月的黃金價格目標，從每盎司5000元（美元．下同）上調至每盎司6200元，理由是投資增加導致需求強於預期。



不過，該行在報告中指出，在美國中期選舉之後，到2026年底，金價可能會小幅下跌至每盎司5900元。



瑞銀將金價的牛市情境目標定為每盎司7200元，熊市情境目標定為每盎司4600元。該行指出，聯儲局的鷹派立場可能會加劇金價下跌的風險，而不斷升級的地緣政治緊張局勢可能會推高金價。



與此同時，德意志銀行表示，受持續的投資需求推動，黃金價格可能在2026年攀升至每盎司6000元。



法興銀行的分析師也預計，到今年年底，黃金價格將達到每盎司6000元，並表示他們的預測可能較為保守，金價仍有進一步上漲的空間。(rc)