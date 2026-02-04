02/02/2026 17:32

《外圍焦點》英倫銀行官員發表講話，英美公布製造業PMI

《經濟通通訊社2日專訊》美國總統特朗普上周五（30日）正式宣布，提名前聯儲局理事沃什接替鮑威爾出任下一任聯儲局主席。市場普遍視沃什為貨幣政策上的「鷹派」人物，消息引發投資者對聯儲局未來大幅減息的預期急降，刺激美元轉強，債息抽升。美股三大指數全線向下，道指收市跌179.09點或0.36%，報48892.47點；標普500指數跌29.98點或0.43%，報6939.03點；納指跌223.30點或0.94%，報23461.82點。港股方面，恒生指數收市報26775，跌611點或2.2%，成交3479億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:45pm，英倫銀行負責金融穩定的副總裁布里登發表主題演講「下一代英國零售支付」。9:30pm，英倫銀行官員Rebecca Jackson發表講話。3日凌晨1:25am，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在一場座談活動中參加討論。



數據方面，今日5:30pm，英國公布1月製造業採購經理人指數，料由50.6升至51.6。今晚10:45pm，美國公布1月製造業採購經理人指數，料由51.8升至52。11:00pm，美國公布1月ISM製造業指數，料由47.9升至48.5。



在美國，今日公布業績的公司有：迪士尼(US.DIS)等。(wa)