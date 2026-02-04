26,724.94
-109.83
(-0.41%)
5,347.30
-119.96
(-2.19%)
13,997.72
-129.39
(-0.916%)
76,552.4900
+782.2800
(1.032%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
02/02/2026 17:05
歐元兌美元報1.1848，德國12月零售銷售升0.1%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.124
|96.991
|0.133
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|154.99/03
|154.89/93
|154.76/80
|歐元/美元
|1.1846/50
|1.1853/57
|1.1849/53
|英鎊/美元
|1.3688/92
|1.3679/83
|1.3684/88
|美元/瑞郎
|0.7745/49
|0.7732/36
|0.7728/32
|美元/加元
|1.3642/46
|1.3650/54
|1.3616/62
|澳元/美元
|0.6945/49
|0.6940/44
|0.6961/65
|紐元/美元
|0.6008/12
|0.6005/09
|0.6019/23
|美元/人民幣
|6.9511/15
|6.9517/21
|6.9516/52
|美元/港元
|7.8108/12
|7.8096/00
|7.8130/34
*上述報價只供參考用