26,775.57
-611.54
(-2.23%)
9,080.19
-236.90
(-2.54%)
5,526.31
-191.87
(-3.36%)
4,015.75
-102.20
(-2.482%)
4,605.98
-100.36
(-2.132%)
13,824.35
-381.54
(-2.686%)
76,774.4600
-193.7600
(-0.252%)
02/02/2026 09:04
美匯指數報97.090，美國12月PPI按年升3%高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.090
|96.991
|0.099
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|155.24/28
|154.88/92
|154.76/80
|歐元/美元
|1.1865/69
|1.1871/75
|1.1849/53
|英鎊/美元
|1.3694/98
|1.3700/04
|1.3684/88
|美元/瑞郎
|0.7726/30
|0.7717/21
|0.7728/32
|美元/加元
|1.3622/26
|1.3616/20
|1.3616/62
|澳元/美元
|0.6960/64
|0.6966/70
|0.6961/65
|紐元/美元
|0.6026/30
|0.6029/33
|0.6019/23
|美元/人民幣
|6.9526/30
|6.9525/29
|6.9516/52
|美元/港元
|7.8087/91
|7.8097/01
|7.8130/34
上述報價只供參考用