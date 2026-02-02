02/02/2026 08:04

【美國議息】特朗普提名鷹派沃什之際，美國12月PPI按年升3%，核心通脹超預期

《經濟通通訊社2日專訊》美國總統特朗普任命鷹派沃什出任聯儲局主席之際，美國勞工統計局公布，2025年12月最終需求生產物價指數(PPI)按年升幅為3%，超出市場預期的2.7%，與11月的3%持平。



數據顯示，生產端通脹壓力仍然處於高位，反映上游成本持續上漲，PPI按月上升0.5%，遠高於市場預期的0.2%，亦高於11月的0.2%升幅。



*核心PPI按年升3.3%*



期內，扣除食品和能源的核心最終需求PPI按月上升0.7%，遠超市場預期的0.2%；按年升幅達3.3%，亦高於預期的2.9%。扣除食品、能源及貿易服務的最終需求PPI按月上升0.4%，為連續第八個月錄得升幅；按年則上升3.5%，較2024年全年的3.6%升幅略為放緩。 ​

最終需求服務價格指數在12月按月大幅上升0.7%，創7月以來最大升幅，當中最終需求貿易服務利潤率跳升1.7%，對整體升幅貢獻三分之二。機械設備批發利潤率急升4.5%，為最主要推動因素；酒店客房租金、食品及酒類零售、投資組合管理以及航空客運服務價格亦顯著上升。 ​

相反，最終需求商品價格在12月持平，其中最終需求能源價格下跌1.4%，柴油價格暴跌14.6%，汽油及航空燃油價格亦告下滑。扣除食品和能源的最終需求商品價格則上升0.4%，有色金屬價格勁升4.5%為主要支撐因素。(jf)