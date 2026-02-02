02/02/2026 13:26

【淘金熱浪】金銀價格周一續呈跌勢，現貨金一度下跌6.3%

《經濟通通訊社2日專訊》黃金價格延續跌勢，白銀價格走勢震盪。周一（2日）亞洲時段現貨金價一度下跌6.3%。銀價大幅震盪，最低跌至每盎司75.1美元，稍早曾一度反彈3.2%。



此前銀價創出有史以來最大單日跌幅，挫26%，金價也錄得逾40年最大單日跌幅。獨立市場評論員、前摩根大通貴金屬交易員Robert Gottlieb表示，下跌趨勢還沒有結束，投資者拒絕冒險，限制了市場流動性。他說：「我們得看看它能否找到支撐。關鍵是交易太擁擠了。」



上周五（30日）市場暴跌的導火索是美國總統特朗普提名沃什為聯儲會主席，該消息推高了美元匯率，打擊了押注美元貶值的投資者信心。



彭博社指出，今年1月貴金屬漲勢驟然加速。而中國投機者的買盤浪潮也為漲勢添了一把火。上周五回落後，中國投資者逢低買入的力度將成為決定市場走勢的一個關鍵。



*中國春節臨近促使交易員減倉*



儘管上海基準價格在開盤後延續跌勢，但仍保持著高於國際價格的溢價。周末期間，買家蜂擁在春節到來前囤積黃金首飾和金條。中國國內市場將從2月16日起因春節假期休市逾一周。



市場人士指，市場波動加劇，再加上春節臨近，將促使交易員減持頭寸以降低風險。同時，金價回落可能提振中國的零售需求。(jf)