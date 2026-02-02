02/02/2026 15:34

【外圍經濟】日本財務省數據證實1月期間未進行日圓匯市干預

《經濟通通訊社2日專訊》日本財務省上周公布的官方數據證實，在涵蓋1月大部分時段的統計期內（12月29日至1月28日），東京當局並未動用任何資金干預外匯市場。



1月23日，日本央行意外宣布維持利率不變後，日圓兌美元單日勁升1.7%，當時匯價徘徊於18個月低位附近。其後兩日，日圓持續走強，市場傳出東京與華盛頓當局進行匯率核查的消息，引發市場對罕見的雙邊協同干預行動的猜測。



然而，日本央行公布的賬戶數據，並未顯示政府干預外匯市場時通常會出現的大規模資金外流。財務大臣片山皋月及首席外匯官三村淳史均拒絕就傳聞中的匯率核查置評，但三村淳史強調，日本將與美國在外匯問題上保持緊密合作，並作出適當應對。(kk)