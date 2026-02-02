02/02/2026 08:26

【開市Ｇｏ】沃什料掌美聯儲，金銀重挫比特幣續崩，比亞迪月銷量跌三成

2026年2月2日【要聞盤點】



1、美國總統特朗普周五（30日）正式宣布，提名前聯儲局理事沃什接替鮑威爾出任下一任聯儲局主席。市場普遍視沃什為貨幣政策上的「鷹派」人物，消息引發投資者對聯儲局未來大幅減息的預期急降，刺激美元轉強，債息抽升。美股三大指數全線向下，道指收市跌179.09點，或0.36%，報48892.47點；標普500指數跌29.98點，或0.43%，報6939.03點；納指跌223.30點，或0.94%，報23461.82點。中國金龍指數跌187點。日經期貨截至上午8時02分上升27點。



2、美國總統特朗普提名沃什出任下任美聯儲主席，並表示毋須白宮施壓沃什將自行減息。部分民主黨資深參議員質疑沃什欠缺獨立性，並揚言阻礙提名確認，直至司法部終止對現任主席鮑威爾的刑事調查。



3、彭博美元指數上周五錄得逾八個月最大單日升幅，黃金盤中出現40年來最大跌幅，白銀則創歷史最大跌幅，貴金屬近期強勁升勢突然逆轉。



4、美國勞工統計局數據顯示，2025年12月最終需求生產物價指數(PPI)按月升0.5%，遠超市場預期的0.2%，亦高於11月的0.2%升幅；按年升3%，超出預期的2.7%，與11月持平。



5、在等待眾議院通過美國總統特朗普與民主黨達成的撥款協議期間，美國政府於當地時間周六部分停擺。



6、特朗普加強對伊朗施壓，制裁伊朗內政部長及多名伊斯蘭革命衛隊指揮官，促伊朗達成核協議。伊朗最高領袖哈梅內伊周日警告，可能引發「地區戰爭」。



7、中國國家主席習近平在《求是》雜誌撰文，呼籲人民幣成為全球儲備貨幣。



8、中國1月官方製造業PMI意外跌至49.3，遠低於預期，工廠活動重陷收縮，生產經營活動預期指標反映企業信心嚴重轉差。



9、中國2025年預算赤字達創紀錄的12.7萬億元人民幣，社會福利支出增速為2017年以來最快，反映中美貿易緊張下財政重點轉移。



10、香港證監會發出通函，高度關注2025年新上市申請急增時出現的問題，包括部分上市文件準備嚴重不足，保薦人可能失當，以及資源管理嚴重缺失。



11、特斯拉(US.TSLA)股價表現強勁，盤中升逾4%。馬斯克旗下太空探索公司SpaceX據報正與人工智能初創xAI深入洽談合併，為今年稍後SpaceX上市鋪路，並整合馬斯克的航天、社交媒體及AI業務。



12、釣魚裝備產銷商樂欣戶外(02720)由上周末（31日）至本周四（5日）招股，計劃全球發行2802.5萬股，每股最高發售價12.25元，集資最多約3.46億元，每手500股，一手入場費6186.78元。





【焦點股】



貴金屬股：紫金礦業(02899)、中國黃金國際(02099)、招金礦業(01818)

- 金價周五創1983年來最大單日跌幅，白銀重挫34%



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣跌破8萬美元，周末一度觸及2025年4月以來最低



汽車股：比亞迪(01211)、吉利(00175)、蔚來(09866)、理想汽車(02015)、廣汽(02238)

- 比亞迪1月汽車銷量21萬輛，按年跌三成按月跌五成，新能源汽車出口量升52%

- 蔚來1月交付2.7萬輛汽車同比增96%，累計交付突破100萬輛

- 吉利汽車1月汽車銷量27萬部按年升1%，極氪銷量增一倍

- 理想汽車1月交付2.77萬輛新車，按年減8%按月跌37%

- 廣汽料去年盈轉虧最多90億元人民幣，年銷量未達標資產減值增



萬科企業(02202)

- 預計去年虧損擴至最多820億元人民幣



博彩股：金沙中國(01928)、銀河娛樂(00027)、美高梅中國(02282)

- 澳門1月博彩收入同比增24%，優於預期



內需板塊：蒙牛(02319)、海底撈(06862)、百勝中國(09987)

- 中國1月製造業PMI驟降至49.3，低於預期



電訊股：中國移動(00941)、中國聯通(00762)、中國電信(00728)

- 部分電信服務增值稅率調高至9%，料影響三集團收入及利潤



新世界發展(00017)

- 潛在投資集團無意提全面收購要約



中國神華(01088)

- 去年利潤預告按年跌最多15%



中金公司(03908)

- 去年純利預告按年增最多85%



中國國航(00753)

- 去年預告虧損擴至最多19億元人民幣



南方航空(01055)

- 去年預告虧損轉賺最多10億元人民幣



東方航空(00670)

- 去年預告虧損收窄至最多18億元人民幣



中國建材(03323)

- 料去年盈轉虧最多蝕40億元人民幣，產能置換致減值撥備最高83億



瑞浦蘭鈞(0666)

- 料去年扭虧為盈淨利潤最多7.3億元元人民幣



榮昌生物(09995)

- 料去年虧轉賺逾7億元人民幣，受惠銷售收入增89%





【油金報價】



紐約期油下跌2.91%，報每桶63.31美元



布倫特期油下跌4.68%，報每桶67.38美元



黃金現貨下降2.15%，報每盎司4757.23美元



紐約期金上漲0.86%，報每盎司4785.96美元