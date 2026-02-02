02/02/2026 10:24

金管局阮國恒：銀行業整體貸款上升，信貸風險維持可控

《經濟通通訊社2日專訊》金管局副總裁阮國恒出席財經事務委員會會議時表示，銀行業整體貸款上升，信貸風險維持可控，去年第2季末特定分類貸款比率1.96%，第3季底升至1.98%，年底數字仍在整合，但據初步數字看，應該維持相若水平。



他續指，過去數年銀行貸款總量收縮，但隨著貸款成本下降，去年總貸款量恢復上升趨勢，本地、境外使用貸款或貿易融資均見溫和增長。



他提及，信貸質素挑戰依然大，因為內地及本地的商業房地產相關貸款都有壓力，金管局會與業界密切管理相關信貸風險，但指風險可控，因為銀行整體撥備覆蓋率仍高，撇除抵押品價值的撥備覆蓋率達65%，考慮到抵押品現時市場價值變現能力，撥備覆蓋率達150%。(bn)



