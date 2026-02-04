02/02/2026 19:38

《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，里奇蒙聯儲總裁發表講話

《經濟通通訊社2日專訊》澳洲央行公布議息結果，及里奇蒙聯儲總裁發表講話，料為周二（3日）市場焦點。



*歐洲央行銀監會委員發表演講，本港公布零售銷售*



各國重要經濟活動方面，周二本港時間11:30am，澳洲央行發布貨幣政策決定聲明；12:30pm，澳洲央行總裁布洛克向媒體發表講話。晚上7:45pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾發表主題演講。9:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。



數據方面，周二8:30am（本港時間．下同），澳洲公布12月建築許可，月率料由15.2%逆轉至下滑6.4%。11:30am，澳洲公布官方指標利率，料由3.6%升上3.85%。4:30pm，香港公布12月零售銷售，年率升幅料由6.5%擴大至8.2%。



另外，美國周三（4日）公布1月「小非農」ADP私人企業就業職位報告。英倫銀行及歐洲央行周四（5日）公布議息結果。美國周五（6日）公布1月非農新增職位及失業率數據。(wa)