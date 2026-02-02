02/02/2026 16:09

【港元定存】PAObank推港元定存優惠，1個月港元定存首五萬年息高達15厘

《經濟通通訊社2日專訊》PAObank公布，由2026年2月1日起至28日，現有客戶透過PAObank個人銀行手機應用程式頁面內「開戶迎新大激賞」分享專屬推薦碼，如被推薦人以專屬推薦碼成功開戶並開立10000元或以上定期存款，推薦人即賞500元，最多可推薦20名好友，推薦越多，賺得越多，最高可獲10000元現金賞。被推薦人成功開戶後，更可享1個月港元定存爆息優惠，首5萬港元年利率達15厘。



由即日起至2026年2月28日期間之其他優惠：新客專享，1個月港元定存12厘：全新合資格客戶憑推薦碼【PAOBPR】開立個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造1個月港元定期存款，首5萬元即可享12厘年利率高息優惠。



新資金限定，3個月港元定期存款年利率2.9厘：需存入港元新資金，敘造3個月港元定期存款，即可享有2.9厘年利率，存款金額上限為100萬元。(bn)