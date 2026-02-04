02/02/2026 17:00

摩通唐雨旋︰黃金回調屬技術性回調，目標價上調至6150美元

《經濟通通訊社2日專訊》摩根大通私人銀行亞洲宏觀策略主管唐雨旋指出，近期黃金價格回調屬於健康的技術性回調。她指出，此前的升勢帶有一定非理性成分，而此次調整有效消化了部分投機性倉位。值得注意的是，金價僅回到兩周前的水平，1月份仍錄得13%的升幅。若以往經驗作參考，去年10月由4400美元回落至3900美元後，曾短暫盤整，隨後突破向上，至12月已收復並重上前高。



唐雨旋指出，更重要的是，摩根大通對黃金的基本面看法並無改變。沃什的提名並不影響黃金所處的政策環境--他並不反對減息。即使量化緊縮(QT)機率上升，全球財政紀律持續弱化或貨幣貶值的敘事仍難以逆轉。因此，預期央行、機構及零售投資者將繼續把黃金視為儲備多元化、價值存放及風險對沖的重要工具。



摩根大通已將黃金年底目標價上調至每盎司6150美元，區間介乎6000至6300美元。倉位仍遠未擁擠。根據2025年數據，新興市場央行的黃金儲備佔比仍處於低雙位數，中國亦僅在高個位數，追趕空間明顯。ETF持倉亦仍低於2022至2023年的高位。長線策略買家如央行、基金會及捐贈基金，為金價提供了穩固支持。這也是摩通對黃金的信心強於白銀的原因。需要指出的是，自去年8月以來，雙向波動加劇，隨著零售參與度提升，這種情況或將持續。(kl)