30/01/2026 18:27

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ First Eagle指白銀投資需求易受流動性波動影響

▷ 白銀2025年價格上漲65%，2026年持續攀升

▷ 白銀具工業用途且面臨結構性供應短缺 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道30日專訊》First Eagle投資管理公司投資組合經理及高級研究分析師Thomas Kertsos發表關於白銀升勢的評論。繼2025年飆升65%後，金價於2026年首數周升勢未止，接連刷新實際與名義價格的歷史新高。隨著主權債務水平持續攀升，加上本已高度緊張的地緣政治局勢進一步升級，各國央行和投資者持續湧入黃金市場，視其為對沖尾部風險及貨幣貶值的理想之選。*具廣泛工業用途兼缺乏央行購買支持，期貨交易影響顯著*然而，黃金並非這波升勢的唯一受惠資產，其他貴金屬同樣表現亮眼。以白銀為例，去年價格飆升146%，踏入2026年動力依舊強勁。歷史數據顯示，銀價走勢通常緊隨黃金，但波幅往往更大，主要由於白銀具廣泛工業用途，以及缺乏央行的歷史性購買支持。此外，期貨交易對銀價影響顯著，亦進一步加劇了其波動性。近期白銀升勢受強勁的實物需求支撐（尤其是來自太陽能板、電動車和消費電子產品等領域），加上結構性供應短缺及投資需求推動所致。儘管白銀在當前財政及地緣政局下前景看俏，但其投資需求極易受到當前流動性波動影響，因此短期走勢仍然難以預測。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。