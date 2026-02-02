02/02/2026 11:50

《嘉觀點－麥嘉嘉》金銀暴跌後的機會，內資轉向「人民幣升值＋AI科技」下一個翻倍目標

《嘉觀點》回顧本欄12月初兩篇文章，當時前瞻性地闡述了日債拋售可能引發環球利率重新定價，以及全球流動性結構與AI革命深刻共振的邏輯。市場的後續走勢，驗證了方向判斷。貴金屬價格上周五（1月30日）於美股時段暴跌，本質上是在連續數周拋物線式上漲後的技術性修正。金價銀價在1月單月累計大幅上漲，市場超買情緒明顯。當沃什(Kevin Warsh)獲提名美國聯儲局主席的消息傳出、美元短期反彈時，槓桿多頭與算法交易的集中平倉，放大了下行波動。



若將視野從單一資產價格波動拉回至全球資本流動與匯率預期的系統性變化，一條更為清晰且具前瞻性的配置主線正在浮現：美元指數持續疲軟、人民幣資產定價權覺醒，以及長期資本結構性流入的三重傳導機制，正在重塑資產配置格局。



美元指數(DXY)在1月一度失守96關口，觸及4年低位，2025年全年累計下跌9.4%，2026年初至今再跌3.65%。美銀量化回測顯示，歷史上「連跌兩年」的發生概率高達八成，當前市場環境與1995年最為接近，指向DXY進一步於95至99水平區間波動。美元疲軟，本質上源自多重因素交匯：其一，美國財政赤字佔GDP比重逾6%，信用側壓力持續累積；其二，特朗普政府對聯儲局的政策施壓。



人民幣資產正受匯率升值預期、長期資本流入與政策支持的共同驅動，從「被動的美元資產替代品」進化為「主動的獨立定價資產類別」，確立了其在全球投資組合中的獨立地位。在上述三重傳導共振下，「人民幣升值預期→北向/外資主動淨流入→以美元計價的人民幣資產相對價值提升→進一步強化升值預期」的自我實現迴圈正在成型。



從日債風起雲湧到人民幣資產重估，從貴金屬短期修正，這一系列變化標誌著全球金融格局正在醞釀深刻轉折。對投資者而言，與其追趕市場波動或押注單一資產的短期漲跌，不如沿著資金流向、政策邏輯與基本面脈絡的清晰軌跡，前瞻性地把握每一個結構性拐點：一端鎖定北向長期重倉的穩態核心資產，如寧德時代(03750)，北向持倉市值2543億元、連續7季獲加碼，全球鋰電龍頭地位穩固；另一端聚焦「十五五」明確點名的新質生產力與科技自主方向：港股科技硬件龍頭，兼具全球需求與政策敘事雙重支撐。



在美元疲軟、人民幣資產定價權覺醒、內資即將湧入的大背景下，建立多資產均衡配置，在北向長期重倉的核心資產與「十五五」政策支持的科技創新板塊之間尋找交集，或許是未來一個季度最具前瞻性且風險可控的配置路徑。《永豐金證券（亞洲）研究部主管 麥嘉嘉》



*筆者為證監會持牌人，並無持有上述任何股份。



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。