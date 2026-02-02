02/02/2026 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價貶17點子，報6.9695
《經濟通通訊社2日專訊》沃什獲得美聯儲下一任主席提名，全球市場迎來劇烈波動，美元短期似有見底跡象。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9695，較上個交易日跌17點子，較市場預期偏強15點子，上個交易日報6.9678。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9695
|+17.00
|1歐元/人民幣
|8.2651
|-593.00
|100日圓/人民幣
|4.4926
|-538.00
|1港元/人民幣
|0.8925
|-1.30
|1英鎊/人民幣
|9.5385
|-695.00
|1澳元/人民幣
|4.8430
|-589.00
|1紐元/人民幣
|4.1916
|-317.00
|1新加坡/人民幣
|5.4759
|-302.00
|1瑞郎/人民幣
|9.0099
|-948.00
|1加元/人民幣
|5.1098
|-479.00
|1人民幣/林吉特
|0.5656
|+14.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9237
|+970.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3227
|+635.00
|1人民幣/韓元
|208.0400
|+187.00