02/02/2026 14:10

【ＡＩ】螞蟻「靈光」升級「閃應用」功能，上傳圖片即可生成應用

《經濟通通訊社2日專訊》螞蟻通用AI助手「靈光」今日宣布對其核心功能「閃應用」進行全面升級，正式推出「上傳圖片生應用」與「桌面小組件」兩大全新能力，並集成音效合成、大語言模型(LLM)調用、日歷服務、多模態理解、文本朗讀、持久化存儲、陀螺儀、震動反饋等近20項API工具。



在「上傳圖片生應用」功能中，系統可智能解析圖片內容，實現UI界面復刻、關鍵信息結構化提取及場景風格識別，結合個性化需求指令，一鍵將靜態圖片轉化為動態可交互工具。例如，用戶將學生成績表、產品銷量榜等圖片上傳後，即可生成在線管理小工具，實現數據可視化與協同。此外，新集成的近20項API工具可支持生活規劃、教育學習、創意互動等多元場景，助力用戶構建功能更複雜的個性化應用。



官方數據顯示，截至2025年12月，用戶已累計創建超1200萬個「閃應用」。行業人士認為，此次升級加速了AI應用從「信息提供者」向「可交互工具交付者」演進，通過降低技術門檻與拓展交互維度，為輕量化、場景化AI工具普及注入新動能。(wn)