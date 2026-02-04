02/02/2026 17:26

《行業數據》去年新能源重卡銷量超23萬輛增182%，12月滲透率破50%創新高

《經濟通通訊社2日專訊》第一商用車網近日最新發布的交強險（機動車交通事故責任強制保險）數據顯示，2025年，國內新能源重型卡車（下稱「重卡」）累計銷售23.11萬輛，同比增長182%。2025年12月，國內新能源重卡終端銷量攀升至4.53萬輛，同比增長198%；月度終端滲透率突破50%關口，達到53.89%，創下行業新紀錄。其中，純電動重卡表現尤為亮眼，銷量達4.08萬輛，市場佔比48.6%，與新能源重卡一同實現月度銷量、滲透率的新紀錄。



據《證券日報》報道，萬聯證券高端裝備行業首席分析師蔡梓林表示，近年來，在政策支持、電池成本下降、補能設施完善和技術升級的驅動下，純電動重卡成為國內新能源重卡主流產品，銷量佔比達到90%以上。另據長江證券發布的研究報告，2020年燃油重卡佔據91%的絕對主導地位，2025年其佔比已跌至46%；同期新能源重卡佔比從近乎為零升至29%，燃氣重卡佔比達25%，二者合計撐起重卡市場半壁江山。(wn)