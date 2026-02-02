02/02/2026 11:10
《神州拆息》淨回籠755億，Shibor隔夜升3.7基點
《經濟通通訊社2日專訊》人民銀行公布，今日進行750億元（人民幣．下同）7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日有1505億元逆回購到期，即今日淨回籠755億元。
本周人行公開市場將有17615億元逆回購到期，其中，周一至周五到期量分別為1505億元、4020億元、3775億元、3540億元、4775億元。此外，周三將有7000億元91天期買斷式逆回購到期。(sl)
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜向上，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.3650
|+3.70
|1周
|1.4850
|-9.50
|2周
|1.5090
|-8.90
|1個月
|1.5500
|-0.10
|3個月
|1.5889
|-0.01
|6個月
|1.6069
|-0.21
|9個月
|1.6137
|-0.33
|1年
|1.6248
|-0.32
