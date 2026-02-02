02/02/2026 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶37點子，報6.9523

《經濟通通訊社2日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9695，較上個交易日跌17點子，脫離逾32個月高點，較市場預期偏強15點子，結束近兩個月的連續偏弱預期。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開37點子，報6.9523，上個交易日即期匯率收盤報6.9486。



《求是》雜誌發表國家主席習近平的《走好中國特色金融發展之路，建設金融強國》文章，稱中國要加快建設金融強國的目標，擁有強大的貨幣，在國際貿易投資和外匯市場廣泛使用，具有全球儲備貨幣地位。近期人民幣走強，外部對於人民幣匯率仍被低估的聲音愈來愈多。



上周五特朗普提名沃什出任美聯儲下一任主席，美元從本周早些時候的急劇拋售中回升。市場人士稱，美元短期或見底，這對人民幣而言，升值的動力有所緩解。



中金公司外匯團隊最新觀點稱，考慮到結匯需求或有降溫，2月人民幣匯率或更依賴於美元走勢，若美元保持相對穩定，人民幣匯率近兩月的強勢表現可能有所退坡。考慮到目前中間價與即期匯率之間仍有較大水平的偏離，即使短期內即期匯率升值動能有所減退，中間價仍有一定的升值空間，以實現「三價合一」。(sl)