02/02/2026 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收跌27點子三連跌，報6.9513創近一周低

《經濟通通訊社2日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9513，較上個交易日4時30分收盤價跌27點子，三連跌，創1月27日以來近一周新低，全日在6.9485至6.9547之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升98點子，報6.9492。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9695，較上個交易日跌17點子，脫離逾32個月高點，較市場預期偏強15點子，結束近兩個月的連續偏弱預期。在美元反彈背景下，預計中間價的指引作用更明顯。



市場人士表示，沃什獲得美聯儲主席提名緩解了美聯儲獨立性擔憂，美元短期跌勢或放緩；不過春節前市場仍偏結匯，因此春節前仍可逢高結匯，後續重點關注中間價表現。一中資行交易員稱，「央行有自己的節奏，不過人民幣仍是升值方向」。



紐約梅隆銀行亞洲宏觀策略師Wee Khoon Chong稱，中間價逆周期因子回歸中性，表明中國央行仍傾向人民幣穩步升值，不過認為人民幣只會單邊升值的思路也是不對的，若美元走強並帶來風險偏好下降，資金流向可能轉變，這會推動包括人民幣在內的亞洲貨幣走弱。(sl)