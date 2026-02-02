26,775.57
-611.54
(-2.23%)
26,804
+19
(+0.07%)
高水28
9,080.19
-236.90
(-2.54%)
5,526.31
-191.87
(-3.36%)
3,478.86億
4,015.75
-102.20
(-2.482%)
4,605.98
-100.36
(-2.132%)
13,824.35
-381.54
(-2.686%)
2,601.24
-65.19
(-2.44%)
76,715.7800
-252.4400
(-0.328%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0528
恒生指數
26,775.57
-611.54
(-2.23%)
期指(夜)
高水28
26,804
+19
(+0.07%)
國企指數
9,080.19
-236.90
(-2.54%)
科技指數
5,526.31
-191.87
(-3.36%)
大市成交
3,478.86億
股票
3,198.14億
(91.931%)
窩輪
103.91億
(2.987%)
牛熊證
176.80億
(5.082%)
即時更新：02/02/2026 17:17
可賣空股票總成交
1,516.43億
主板賣空
238.35億
(15.718%)
半日數據，更新：02/02/2026 12:40
上証指數
成交：11,635.33億
4,015.75
-102.20
(-2.482%)
滬深300
4,605.98
-100.36
(-2.132%)
深証成指
13,824.35
-381.54
(-2.686%)
MSCI中國A50
2,601.24
-65.19
(-2.44%)
比特幣
資料由Binance提供
76,715.7800
-252.4400
(-0.328%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0528
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
JPY 美元/日圓
154.8970
-0.3080
-0.198%
SGD 美元/坡元
1.2715
-0.0009
-0.068%
更新：02/02/2026 17:15
最新重要數據
中國-製造業採購經理人指數
公佈值
49.30
公佈日期
31/01/2026 09:30
加拿大-國內生產總值(年率)
公佈值
0.60%
公佈日期
30/01/2026 21:30
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.10%
公佈日期
30/01/2026 21:00
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.26%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.59%
更新：30/01/2026 16:15
最新
人氣
