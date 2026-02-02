02/02/2026 11:24

《匯海威言－毛偉廉》金銀或續調整，投資者宜謹慎

《匯海威言》上周金、銀價格在創下歷史新高後暴跌，隨著芝商所再次上調金、銀期貨保證金要求，預料本周貴金屬價格或將延續調整走勢。市場焦點則轉向本周公布的美國1月就業報告、美伊局勢及新任美國聯儲局主席提名人沃什第一次發言。



上周，1月29至30日的金、銀價格暴跌，並非因為單一因素，而是技術超買、強美元、利淡消息與被迫平倉共同引發的「高台跳水式下跌」，因素有四個：



一）價格過度飆升、技術超買，風險累積後的自然回調



1月金、銀價格升勢極端，金價在1月29日觸及每盎司5560美元，1月升幅高達29%；銀價更觸及每盎司121美元，1月升幅更高達68%。如此急速上升被視為嚴重超買狀態，技術面本就脆弱，因此回調屬正常現象。



二）鷹派上場，令聯儲局減息預期降溫



特朗普於1月30日晚提名偏鷹派的沃什(Kevin Warsh)為新任聯儲局主席，導致美元急升，金、銀價格進一步下跌，同時非美貨幣及美股出現沽壓。市場認為沃什是偏鷹派，代表貨幣政策可能更偏向緊縮，令美元急升。對此，筆者認為美元受支持只屬短暫性，長線仍看跌，因其背後仍有不少利淡因素，如美國債務不斷膨脹、經濟明顯放緩等等。



三）投機倉位過多，觸發獲利平倉潮湧現



大量短線交易者在暴漲後選擇離場，觸發價格急跌。媒體稱這次大回調是「1月爆炸式行情後不可避免的修正」。



四）CME再次上調期貨保證金，引爆連環強制平倉



芝加哥商品交易所(CME)於1月30日宣布將黃金期貨保證金要求從6%上調至8%、白銀期貨從11%上調至15%，令高槓桿交易者必須加補保證金，新的保證金要求在2月2日生效，不足者將遭強制平倉，成為加速暴跌的主要引火線之一，市場的部分倉位出現「forced selling（被迫平倉）」現象，尤其在白銀市場更加明顯。因此，預計本周金、銀走勢仍具高波動性，建議以槓桿方式進行買賣的投資者須提高警惕。



*本周黃金分析*



一）地緣政治因素：緊張局勢略有緩和，但風險仍存



美國及伊朗局勢近期雖然緊張，但雙方並未完全關閉談判大門。特朗普於上周五（1月30日）表示願意與伊朗重啟對話，而伊朗外長亦表明願意談判，但拒絕在威脅氛圍下進行。此舉令風險情緒稍微改善，成為上周五晚金價回落的原因之一。然而整體風險並未完全解除，美伊雙方軍力目前仍在霍爾木茲海峽附近密集活動，任何誤判或意外事件都有可能迅速升級為衝突。一旦事件惡化，金價可能迅速反彈。



二）技術分析：金價大幅下挫，短線仍偏弱



上周五現貨金收報每盎司4865美元，單日大跌近530美元，形成一支極長的大陰燭，顯示拋壓沉重、短線情緒疲弱。



在此形態下，預期今日（2月2日）開市後金價仍可能延續下跌。整體上，本周金價走勢依然偏向持續下行。目前，下方存在一條大型上升通道的關鍵支持線，由去年11月5日與12月31日的低位所連接而成。根據通道延伸推算，本周的主要支持區落在4490至4512美元之間。考慮到市場仍有多項不確定性及地緣風險因素支持，該區域具備較強的支持，預期金價在此區間有望出現止跌企穩跡象。



*本周重要消息*



獲特朗普提名為新任聯儲局主席的偏鷹派的沃什，預計將在本周作首次公開發言，市場將密切解讀其言論取向，特別是他是否會延續市場普遍預期的偏鷹基調。



周三（2月4日）

23:00：美國1月按月ISM非工業PMI指數，預測與前值同樣是53.8。



周四（2月5日）

20:00：英國央行議息，預測利率維持在3.75厘不變。



周五（2月6日）

21:30：美國1月非農業新增職位，預測為6.7萬個，前值為5萬個。

21:30：美國1月失業率，預測與前值同樣是4.4%。



*本文撰於2026年2月2日0時50分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



