02/02/2026 13:48

《一股定輸贏－阮子曦》環球混亂局勢雪上加霜

《一股定輸贏》現時環球投資市場陷入多重混亂：



*混亂一：市場混亂影響投資者情緒*



黃金白銀價格連番急升後，終於迎來一個較深的調整，而港股衝至28000點後亦出現急劇回吐，就如美股業績期股份發布成績表後出現急劇波動，對於投資者來說，可謂無所適從，就如「究竟香港現時的巴士是否安全」，大家不清楚如何回應。在此時刻，小弟建議以不變應萬變，「睇唔通」就不適宜太進取，持有一定現金可能「舒服啲」。



*混亂二：地緣政治混亂影響商業運作*



談及混亂，個股的突發消息可能比市場每日的新聞更加精彩。事實上，2025年環球投資市場表現甚為豐盛，各項資產均累積一定升幅，造就企業收購合併的買賣好時機，投資銀行業界都稱呼上年為「大刁」最風光的一年，普遍分析都以為這些千億級交易(mega deals)能順風順水地延續到2026年。



但好景不常，鏡頭焦點回到去年3月，長和(00001)公布將旗下和記港口集團持有的45個港口資產全數放售，當中特別引人注目的是巴拿馬港口公司所控制的那兩個關鍵港口。整宗交易企業價值直逼228億美元，市場一時之間嘩然，稱之為「千億級大交易」。這種規模的併購案在金融圈本來就罕見，背後隱藏的效益及機會多不勝數，一旦錯過，實在令人扼腕。



可惜，地緣政治的陰影始終揮之不去，這宗交易自公布以來就屢屢受阻。長和多次公開表態，強調一切都會嚴守法規，絕不觸碰任何紅線。去年中，公司更宣布與原本的獨家洽談財團期滿，轉而計劃引入中國內地重量級策略投資者加入，重新組成更強大的買方陣容，希望藉此打破僵局。



同一時間，巴拿馬政府在過去一年多不斷向巴拿馬港口公司發難，先是針對兩個港口的特許經營權提起一連串訴訟，卻又常常自打嘴巴，無視自家既有的法律框架。最近，巴拿馬司法部直接裁定，該公司依據1997年法律取得的特許經營合約「違憲」。一紙裁決下來，整個交易瞬間灰飛煙滅，228億美元的價值頃刻蒸發，莫講是見財化水，無數人（投行、律師行、會計師行……）的心血與時間也付諸東流。



*混亂三：高度脆弱的法律根基影響企業投資*



最諷刺的是，總統穆利諾與相關官員口口聲聲說要「平穩過渡」、「順利交接」，但巴拿馬海事管理局卻火速宣布，兩個港口將暫時交由丹麥馬士基集團(Maersk)的子公司接管營運，成為所謂的「臨時管理者」。這種單方面政府說了算的做法，完全把商業世界的公平原則拋諸腦後！



這件事遠不止是一家公司帳面上的損失那麼簡單，更像全球商業世界在當前地緣政治撕裂下，又一次活生生地上演資本、權力與價值誰屬的殘酷故事。當一項資產的法律根基被硬生生抽走，那些年累積的營運智慧、系統架構與血汗心血，難道就只能悄無聲息地煙消雲散？這個問題，比交易成敗本身更加沉重，也更值得所有人深究。



說到底，那些港口資產本來就屬於巴拿馬港口公司。所謂的「過渡」與「接管」，既不公開透明，也缺乏公正程序，只不過是披著「一切照舊、不裁員」的外衣，實質上強行奪走該公司過去30年辛辛苦苦建立起來的營運網絡、管理系統、操作標準與市場關係網。這種赤裸裸的掠奪，誰看了都覺得荒謬。



*避無可避，斬腳趾避沙蟲*



總括而言，此事件充分揭示了全球貿易體系在當前地緣政治裂痕下的高度脆弱性。對投資者而言，此次交易未能達成，無疑構成重大遺憾，然而，雖然教科書上早已教過商業決策必須全面考量政治風險，方能避免類似損失，但正當法律根基與合約協議在朝令夕改的政府立場上變得「蕩然無存」，企業未來在決策上可能要「斬腳趾避沙蟲」，投資上將會變得極端保守，對經濟增長以至資本主義是大大不利。



展望未來，期望類似事件能夠更注重法治原則與公平程序，而非淪為大國之間權力博弈的犧牲品。唯有如此，方能維護國際投資環境的穩定與可預測性，保障各方合法權益。《華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦》



