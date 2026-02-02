02/02/2026 11:26
《異動股》華夏以太幣(03046)曾跌逾兩成，現報5.175元
《經濟通通訊社2日專訊》華夏以太幣(03046)曾跌逾20%，最低價見5.17元，創1個月新低，現跌20%，報5.175元，最高價6.465元；成交179.15萬股，成交金額967.05萬元；主動買沽比率47:53，資金淨主動賣出59.72萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額110.62萬元，加權平均成交價5.388元；現時最大淨被動賣出券商為FLOW TRADERS HK，金額96.14萬元，加權平均成交價5.408元。以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅27.1%。
股份狀態:創1個月新低；主動買沽比率47:53，資金淨主動賣出59.72萬元；暫連跌3日，累計跌幅27.1%
|現價
|5.175
|變動
|-19.95%
|最高價
|6.465
|最低價
|5.170
|成交股數
|179.15萬股
|成交金額
|967.05萬
|10天平均
|6.792
|歷史波幅%
|51.269
|20天平均
|7.194
|加權平均價
|5.398
|50天平均
|7.158
|RSI14
|23.028
(ed)
|股份（編號）
|現價（元）
|變幅(%)
|華夏以太幣(03046)
|5.175
|-19.95
|潘渡比特幣(02818)
|4.926
|-8.86
|博時以太幣(03009)
|1.666
|-20.06
|潘渡以太幣(03085)
|6.055
|-19.85
|MBC以太幣(03425)
|4.046
|-19.88
|MBC比特幣(03430)
|5.145
|-8.53
|華夏SOL(03460)
|3.928
|-15.53
|MBC以太幣-U(09425)
|0.518美元
|-20.06
|華夏SOL-U(09460)
|0.504美元
|-15.29
|華夏SOL-R(83460)
|3.498人幣
|-15.38