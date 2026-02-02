26,775.57
-611.54
(-2.23%)
26,808
+23
(+0.09%)
高水32
9,080.19
-236.90
(-2.54%)
5,526.31
-191.87
(-3.36%)
3,478.86億
4,015.75
-102.20
(-2.482%)
4,605.98
-100.36
(-2.132%)
13,824.35
-381.54
(-2.686%)
2,601.24
-65.19
(-2.44%)
76,710.0100
-258.2100
(-0.335%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0528
恒生指數
26,775.57
-611.54
(-2.23%)
期指(夜)
高水32
26,808
+23
(+0.09%)
國企指數
9,080.19
-236.90
(-2.54%)
科技指數
5,526.31
-191.87
(-3.36%)
大市成交
3,478.86億
股票
3,198.14億
(91.931%)
窩輪
103.91億
(2.987%)
牛熊證
176.80億
(5.082%)
即時更新：02/02/2026 17:18
可賣空股票總成交
1,516.43億
主板賣空
238.35億
(15.718%)
半日數據，更新：02/02/2026 12:40
上証指數
成交：11,635.33億
4,015.75
-102.20
(-2.482%)
滬深300
4,605.98
-100.36
(-2.132%)
深証成指
13,824.35
-381.54
(-2.686%)
MSCI中國A50
2,601.24
-65.19
(-2.44%)
比特幣
資料由Binance提供
76,710.0100
-258.2100
(-0.335%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0528
