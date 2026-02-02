02/02/2026 08:32

【特朗普當政】美國政府部分停擺或持續至周二，民主黨就改革ICE執法提條件

《經濟通通訊社2日專訊》美國政府部分停擺預計至少將持續到周二（3日），因為眾議院民主黨人拒絕承諾提供足夠票數，以快速推進一項為政府重啟提供資金的撥款方案。



美國眾議院規則委員會定於周一（2日）下午4點召開會議，審議該撥款方案，以及本周將安排推進的其他立法。就設定該方案辯論規則的程序性法案進行表決，以及隨後對撥款方案的最終投票，預計最早也要到周二才能進行。



眾議長約翰遜表示，會在周二之前把事情辦成。「我不明白為什麼有人會反對這一點。要記住，這些法案其實已經通過了。我們只是再走一遍流程。從目前看，這基本上只是一個形式問題。」



眾議院少數黨領袖杰弗里斯上周末告知約翰遜，民主黨人不會承諾提供票數支持通過快速通道程序推進撥款方案後，共和黨眾議院領導層轉而決定按常規規則程序推進該方案。



參議院已於上周五通過一項總額1.2萬億美元的撥款方案，其中包括五項常規撥款法案，以及針對國土安全部的兩周臨時過渡性撥款措施。(rc)