02/02/2026 08:59

【中東戰火】特朗普期望美國與伊朗數天內達成協議，重申已在中東部署艦艇

《經濟通通訊社2日專訊》美國總統特朗普周日（1日）表示，期望美國與伊朗能夠在幾天內達成協議。



對於伊朗最高領袖哈梅內伊較早時表示，美國對伊朗的攻擊可能觸發地區戰爭，特朗普回應指，美國在中東地區部署了世界上最強大的艦艇，而且距離伊朗非常近，如果兩國未能達成協議，就很快會知道哈梅內伊是否正確。



*美國和以色列軍方高層會談*



另外，據報美國和以色列的軍方高層會談，討論伊朗局勢以及相關防務安排。



路透社引述兩名美國官員報道，美軍參謀長聯席會議主席凱恩，以及以色列武裝部隊總參謀長扎米爾，日前在美國國防部所在的五角大樓會談，討論了美伊局勢緊張可能導致的各種情況及應對措施，並重點協調針對伊朗的防務安排。(rc)