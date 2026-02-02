02/02/2026 09:19

【ＡＩ】黃仁勳：英偉達將參與OpenAI最新融資輪，投資規模或為公司至今最大

《經濟通通訊社2日專訊》英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳表示，該公司將參與OpenAI的最新一輪融資，並稱這可能是「我們至今為止最大的一筆投資。」



黃仁勳上周六（1月31日）表示：「我們將投入巨資。我相信OpenAI。他們所做的工作令人驚嘆，是當今最具影響力的公司之一。讓Sam（OpenAI CEO奧特曼）宣布他要籌集多少資金吧，這由他自己決定。」



此外，《華爾街日報》上周五報道，由於英偉達內部一些人對這筆交易表示懷疑，投資計劃已經停滯。報道引述知情人士，表示黃仁勳私下批評OpenAI在商業模式上缺乏紀律性，並對競爭表示擔憂。



記者問及這篇似乎暗示他對OpenAI不太滿意的報道時，黃仁勳說：「那純屬無稽之談。」(rc)