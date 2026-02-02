02/02/2026 13:27

【特朗普當政】300萬頁愛潑斯坦檔案曝光，特朗普及蓋茲牽涉其中

《經濟通通訊社2日專訊》美國司法部於1月30日公開涉及愛潑斯坦的300多萬份文件。特朗普、蓋茲、馬斯克及前英國王子安德魯牽涉其中。



在最新公布的文件中，特朗普的名字頻繁出現在調查卷宗、電郵以及新聞剪報中，有指多達數百次。一名身份不明的女性透露自己約35年前在新澤西州被特朗普性侵，事發時自己年僅約13至14歲。此外，文件中另一項指控顯示，特朗普曾在佛州海湖莊園舉辦疑似拍賣少女的派對。



美國司法部聲稱，有關的特朗普的部分「毫無根據、完全虛假」，又名此次公布的內容可能包含偽造或虛假資料。



此外，電郵顯示，馬斯克不僅多次試圖造訪愛潑斯坦的私人島嶼，更主動追問島上哪一天會有「最瘋狂的派對。」文件亦提到比爾蓋茨，稱他有婚外情並向妻子隱瞞性病。其他被提及的還有前英國王子安德魯、美國商務部長盧特尼克等。盧特尼克詢問愛潑斯坦，能否與家人一起參觀愛潑斯坦的島嶼。(rc)