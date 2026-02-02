02/02/2026 08:46

【企業盈喜】山東黃金(01787)料去年淨利潤最多49億人幣，升66%

《經濟通通訊社2日專訊》山東黃金(01787)(滬:600547)公布，預期截至去年12月31日止年度歸屬於母公司所有者的淨利潤46億至49億元（人民幣．下同），增加56%至66%。預計2025年度歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益後的淨利潤48億至51億元，增加60%至71%。



該集團指，在去年，生產效率與資源利用、項目建設協同提升，疊加黃金價格上行因素，利潤增加。同時，積蓄發展動能。加大井巷開拓工程等生產投入，強化礦山深部及周邊探礦，提升在建礦山建設進度；調整礦山邊際品位，利用低品位礦石資源；推進礦山採掘外委施工逐步轉為自營，加大智能化投入，建強產業工人隊伍。



該集團預期於3月底前公布業績。(wh)