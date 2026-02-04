03/02/2026 17:45

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表講話

《經濟通通訊社3日專訊》美股昨日反彈，強於預期的製造業數據，抵銷了圍繞下一任聯儲局主席人選的疑問。投資者正密切注視本周出爐的「科技七雄」其餘成員的業績，以評估美國AI熱潮的發展。道指收市升515.19點或1.05%，報49407.66點；標普500指數升37.41點或0.54%，報6976.44點；納指升130.29點或0.56%，報23592.11點。港股方面，恒生指數收市報26834，升59點或0.2%，成交3352億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:45pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾發表主題演講。9:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。4日凌晨2:00am，歐洲央行行長拉加德與歐盟貿易執委謝夫喬維奇舉行非正式晚宴並交換意見。



在美國，今日公布業績的公司有：超威半導體(US.AMD)、中華電信(US.CHT)、默沙東(US.MRK)、輝瑞(US.PFE)、慧榮科技(US.SIMO)等。(wa)