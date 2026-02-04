03/02/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》港股這台ATM

《政政經經》恒指昨日（2日）最多跌880點，夜期初步微彈160點，但估計恒指仍要有些震盪。短者今日（3日）可作較大反彈，觀之，以定後向；較長時期，可能要跌多三數日，在26000點尋找支持。



港股今次之跌，是被拖累，但這個金/銀/比特幣/股之跌，是環球性的，不少人損手。大戶要沽貨籌錢補倉，又或被斬倉，才致港股昨日最多挫880點。這是港股的ATM機功能，一方面是廣大股民荷包受創，但另方面亦再確認港股真是資金來去自由。風雨之後必再見陽光，筆者對港股上探30000點，金見每盎司8000美元，銀見每盎司150+美元之預期不變。



在大大跌市中，有那些股票仍呈上升，這個升可以是跌過多的反彈亦可以真有支持，可不再跌。茲列出一堆股票，供大家在跌市中尋些樂子，不一定要買，但看看應無妨。



一再提示，大浪淘金，風險高，小心。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。