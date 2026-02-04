26,724.94
-109.83
(-0.41%)
26,755
-63
(-0.23%)
高水30
9,004.66
-48.45
(-0.54%)
5,347.30
-119.96
(-2.19%)
1,514.10億
4,067.67
-0.07
(-0.002%)
4,653.32
-6.79
(-0.146%)
13,997.72
-129.39
(-0.916%)
2,611.15
-5.52
(-0.21%)
76,560.0000
+789.7900
(1.042%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0115
恒生指數
26,724.94
-109.83
(-0.41%)
期指
高水30
26,755
-63
(-0.23%)
國企指數
9,004.66
-48.45
(-0.54%)
科技指數
5,347.30
-119.96
(-2.19%)
大市成交
1,514.10億
股票
1,331.80億
(87.960%)
窩輪
69.84億
(4.613%)
牛熊證
112.46億
(7.427%)
即時更新：04/02/2026 12:50
可賣空股票總成交
2,938.85億
主板賣空
550.56億
(18.734%)
更新：03/02/2026 16:59
上証指數
成交：6,830.74億
4,067.67
-0.07
(-0.002%)
滬深300
4,653.32
-6.79
(-0.146%)
深証成指
13,997.72
-129.39
(-0.916%)
MSCI中國A50
2,611.15
-5.52
(-0.21%)
比特幣
資料由Binance提供
76,560.0000
+789.7900
(1.042%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0115
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

長壽秘訣|澳洲研究揭3個微小改變，3種方案助延壽1到9年
醫學通識 健康解「迷」

長壽秘訣|澳洲研究揭3個微小改變，3種方案助延壽1到9年
更年前期徵兆逐個數！月經規律改變、失眠都關事？更年前期也會潮...
Sex & Love 男男女女‧「嘉」點情趣

更年前期徵兆逐個數！月經規律改變、失眠都關事？更年前期也會潮...
開市Good Morning

港股27000大關受阻 伺機作突破？
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際01810 小米集團－Ｗ00388 香港交易所03690 美團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.5380
-0.1120
-0.354%
SEK 美元/瑞典克朗
8.8866
-0.0120
-0.134%
CNY 美元/人民幣
6.9374
-0.0083
-0.119%
更新：04/02/2026 12:45
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處