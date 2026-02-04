03/02/2026 08:55

【外圍經濟】迪士尼首季營收近260億美元勝預期

《經濟通通訊社3日專訊》迪士尼(US.DIS)公布2025年第一財季業績。受主題樂園業務的穩健表現及串流媒體整合效應，期內營收按年增長5%至259.8億美元，優於市場預期的256.9億美元。儘管經調整後每股盈利按年下跌7%至1.63美元，但仍擊敗分析師普遍預測的1.56美元。



迪士尼重申對2026財年的樂觀展望，預計全年經調整每股盈利將實現雙位數增長。公司財務穩健，預計全年度將產生約190億美元的營運現金流。另外，迪士尼宣布大規模的股東回饋計劃，目標在2026財年內回購總值70億美元的股份。



除業績數字外，市場焦點高度集中於行政總裁Bob Iger的繼任計劃。Iger的合約將於2026年底屆滿，消息指迪士尼董事會將於下周召開會議，預計在2026年初正式公布接班人選。目前，迪士尼體驗業務主席Josh D'Amaro被視為大熱人選，而娛樂業務聯席主席Dana Walden亦在候選名單之列。(kk)



