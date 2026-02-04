03/02/2026 11:48

【外圍經濟】澳洲央行加息25個基點，此前連續3次按兵不動

《經濟通通訊社3日專訊》澳洲央行周二加息25個基點，至3.85厘，符合市場預期，此前連續3次按兵不動。



澳州央行稱，加息決定是一致通過。預計即便在2026年進行兩次加息，通脹率仍將處於較高水平。在勞動力市場依然緊張的背景下，受服務和住房成本攀升的推動，近幾個月物價漲勢重新抬頭。



央行聲明表示：「近幾個月的一系列廣泛數據確認，通脹壓力在2025年下半年顯著回升，私人需求的增長速度明顯快於預期。」



*上調通脹、經濟增長和失業率預測*



澳洲央行上調了今年的通脹、經濟增長和就業預測。預計通脹在今年將維持在2-3%的目標區間上方，且直到2027年底都無法降至區間中值。



預計第二季度CPI通脹為4.2%，第四季度為3.6%，2027年第四季度為2.7%，2028年第二季度為2.6%。



預計2025年第四季度GDP增長率為2.3%，2026年第四季度為1.8%，2027年第四季度為1.6%。2026年第四季度失業率預計為4.3%，2027年第四季度為4.5%，2028年第二季度為4.6%。(jf)