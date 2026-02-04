03/02/2026 14:24

惠譽：沃什獲提名料不太影響美聯儲減息步伐，本港減息空間或相對有限

《經濟通通訊社3日專訊》美國總統特朗普較早前在社交平台發文指，將會提名沃什（Kevin Warsh）擔任下任聯儲局主席。惠譽評級首席經濟學家Brian Coulton表示，上述潛在人士變動對美國減息步伐預期沒有太大改變，形容沃什是「相當正統的候選人」。



他提及，有部分投資者擔心美國財政主導風險，即美聯儲面臨壓力要降低利率，以降低美國政府的利息成本。雖然沃什對實現美聯儲通脹及就業目標的適當利率，可能有稍微鴿派的看法，但沃什可能讓美聯儲更快將利率帶回中性水準。



他亦指，美聯儲目前可能需要將利率再下調一些，仍然認為今年有機會再減息數次，惟步伐真的不會因為新聯儲局主席而有太大改變。



惠譽大中華區銀行評級主管胡月明補充，本港今年減息空間可能相對有限，意味著整體較低的利率環境對家庭負擔能力是正面因素，有助緩解借貸成本。但辦公室或零售空置率的問題根源，更多是由於缺乏商業活動所創造的辦公室或零售需求。因此單靠降低利率，並不會解決這個問題。



她補充，確實留意到本港住宅物業市場已經穩定，辦公室租金亦出現穩定勢頭，但同時仍有相當多的新供應即將推出，所以惠譽將密切監察對本港銀行構成的信貸風險。(jl)