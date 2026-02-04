03/02/2026 15:08

【本港樓市】土地註冊處：一月份所有種類樓宇買賣合約共7631份，按年升54.5%

《經濟通通訊社3日專訊》土地註冊處公布，1月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約共7631份，較去年十二月份下跌15.2%，與去年一月比較，則上升54.5%。



以12個月移動平均數計算，1月份的樓宇買賣合約數字為6950份，較去年12月份上升3.3%，與去年1月比較，亦上升21.7%。



1月份的樓宇買賣合約總值572億元，較去年12月份下跌12.0%，與去年1月比較，則上升55.8%。



上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔5669份，較去年12月份下跌3.6%，與去年1月比較，則上升56.3%。



1月份的住宅樓宇買賣合約總值492億元，較去年12月份份下跌3.9%，與去年1月比較，則上升84.1%）



住宅樓宇買賣的統計數字並不包括居者有其屋、私人機構參建居屋、租者置其屋等計劃下的住宅買賣，除非有關單位轉售限制期屆滿並已補償差價。(ul)