03/02/2026 16:37

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2025年12月香港零售總銷貨價值350億按年升6.6%

▷ 同期網上銷售31億佔總額8.8%按年升30.9%

▷ 全年零售總銷貨3805億按年升1% 網售357億升12.8% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社3日專訊》政府統計處今日發表最新的零售業銷貨額數字，2025年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為350億元，較二零二四年同月上升6.6%，較市場預期7.9%低。2025年11月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2024年同月上升6.5%。在2025年12月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為31億元，較2024年同月上升30.9%。2025年11月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2024年同月上升28.4%。扣除其間價格變動後，2025年12月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2024年同月上升5.1%。2025年11月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2024年同月上升4.4%。按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2025年12月與2024年12月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升14.3%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升7.5%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升58.9%）；超級市場貨品（上升0.3%）；食品、酒類飲品及煙草（上升0.5%）；藥物及化妝品（上升0.6%）；汽車及汽車零件（上升8.9%）；書報、文具及禮品（上升6.7%）；以及眼鏡店（上升5.2%）。另一方面，2025年12月與2024年同月比較，服裝的銷貨價值下跌10.3%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌4.6%）；燃料（下跌12.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌10.0%）；中藥（下跌2.1%）；以及傢具及固定裝置（下跌7.9%）。2025年第四季與第三季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升1.2%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌0.4%。2025年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3805億元，較2024年全年上升1.0%，而總銷貨數量的臨時估計則維持在去年同期的相若水平。2025年全年的零售業網上銷售價值的臨時估計為357億元，較2024年全年上升12.8%。政府發言人表示，12月零售總銷貨價值繼續穩步復蘇，按年進一步上升6.6%。2025年全年合計，零售業總銷貨價值回復輕微增長。展望未來，在良好的經濟增長勢頭支持下，本地消費氣氛正在改善，加上訪港遊客數字持續顯著增長，會繼續對零售業務有利。(ul)