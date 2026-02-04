03/02/2026 08:22

【開市Ｇｏ】美製造業數據意外佳，美印達關稅協議，華泰發百億元CB

2026年2月3日【要聞盤點】



1、美股周一(2日)反彈，道指升逾500點。儘管虛擬貨幣市場顯著受壓，比特幣失守8萬美元大關，但無阻資金回流股市。投資者正密切注視本周出爐的「科技七雄」其餘成員的業績，以評估美國AI熱潮的發展。道指收市升515.19點，或1.05%，報49407.66點；標普500指數升37.41點，或0.54%，報6976.44點；納指升130.29點，或0.56%，報23592.11點。中國金龍指數跌50點。日經期貨截至上午7時58分上升57點。



2、美國供應管理協會公布最新數據顯示，受益於新訂單急增及特朗普政府關稅政策引發的提前備貨，2026年1月美國製造業指數意外升至52.6，遠高於市場預期的48.5，不僅創逾三年高位，更自去年以來首次返回50擴張線以上。



3、美國聯邦政府局部停擺進入第三天，勞工統計局周五據報不會公布1月非農業就業報告，將延期發布。



4、美國財政部周三將公布關鍵季度再融資聲明，美債市場預期當局不會大幅調整債券發行計劃，但市場警惕財政部長貝森特推出壓低收益率的意外措施。



5、美國特朗普總統宣布與印度達成重大貿易協議，美方即時將對印度關稅稅率由25%下調至18%；作為交換，印度莫迪總理同意全面撤銷對美關稅壁壘，並採購逾5000億美元美國商品。



6、特朗普總統表示，預計未來數天將與伊朗就新核協議展開會談；伊朗外交部稱首要要求是解除制裁，德黑蘭將採取務實態度。



7、中國國務院總理李強要求提前落實各項政策，要積極運用人工智能技術，對生產製造全鏈條全周期進行改造。



8、上海市啟動收購二手住房用作保障性租賃住房工作，浦東新區、靜安區及徐匯區為首批試點。



9、花旗指出，本港去年第四季經濟增長優於預期，故再度上調經濟增長預測，繼1月中調高0.5個百分點後，再調高今年全年GDP預測0.2個百分點，至3.2%。



10、馬斯克宣布計劃將SpaceX與xAI合併，合併後公司正籌備IPO，估值據報達1.25萬億美元。



11、內地鋰電池生產線供應商先導智能(00470)(深:300450)今日至本周五(6日)招股，計劃全球發售9361.6萬股，其中10%在港公開發售，每股作價45.8元，集資最高達42.9億元，每手100股，入場費4626.19元，公司預期於下周三(11日)掛牌。





【焦點股】



貴金屬股：招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)

- 隔夜黃金白銀現貨續大跌，惟於美股時段跌幅大為縮窄，亞洲早盤反彈

- 分析指黃金30日波動率超比特幣，達2008年金融危機來最高水平



內房股：中國海外發展(00688)、華潤置地(01109)、龍湖集團(00960)

- 據報上海1月二手房成交量創近5年同期高位



AI概念股：騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、商湯-W(00020)

- 中國總理李強在山東調研強調積極運用人工智能技術重塑製造業全鏈條全周期



特斯拉(US.TSLA)概念股：比亞迪股份(01211)、贛鋒鋰業(01772)、敏實集團(00425)

- 特斯拉1月法國銷量創三年低，按年跌42%；挪威市場因稅收收緊致銷量降88%



華泰證券(06886)

- 建議發行100億元零息CB支持境外業務，料增發超半成股份



雲知聲(09678)

-擬折讓18%配股籌逾3億元用作核心技術研發



新鴻基地產(00016)

- 據報執行董事馮秀炎上周停職，涉中國內地商場營運腐敗事件



英矽智能(03696)

- 抗癌藥獲意藥企美納里尼3900萬元里程碑付款，潛在合作總額近43億元



歌禮製藥(01672)

- 擬折讓4%配股淨籌逾8億元用於減肥藥全球臨床試驗



銅業股：江西銅業(00358)、中國有色礦業(01258)、五礦資源(01208)

- 據報中國銅加工及製造商於春節前趁價回落補充銅庫存



東鵬飲料(09980)

- 超購逾56倍一手分配率15%，暗盤升0.8%，今日掛牌







【油金報價】



紐約期油下跌0.67%，報每桶61.92美元



布倫特期油下跌4.34%，報每桶66.31美元



黃金現貨上漲2.83%，報每盎司4791.85美元



紐約期金上漲2.88%，報每盎司4816.91美元