03/02/2026 09:32
《異動股》金價反彈重上4800美元，金價ETF高開5%金礦股反彈
《經濟通通訊社3日專訊》SPDR金(02840)現價升4.9%，報3450元，該股成交約879股，涉資303萬元。
昨日美國宣布與印度達成貿易協議，美匯指數升勢受阻，美股反彈。黃金現貨周二（3日）亞洲早盤反彈，在創紀錄漲勢突然逆轉，導致金價兩天重挫13%後，收復部分失地。亞洲時段展開後金價彈幅不斷擴大，紐約期金今早起自4700美元下方攀升，現報約4865美元；現貨金報4848美元。
金價ETF全線開升；FL二南方黃金(07299)升10.1%，報31.7元；價值黃金(03081)升5.2%，報22.64元；恒生黃金ETF(03170)升4.6%，報15.13元。
金礦股高開；紫金(02899)升3.4%，報40.9元；紫金黃金國際(02259)升4.7%，報210.8元；招金(01818)升5.1%，報34.9元；山東黃金(01787)升3.6%，報40.1元；赤峰黃金(06693)升4.7%，報36.7元；靈寶黃金(03330)升4.2%，報22.08元。
現時，恒生指數報26995，升220點或升0.8%，主板成交逾38億元。國企指數報9133，升53點或升0.6%。恒生科技指數報5563，升37點或升0.7%。
昨日美國宣布與印度達成貿易協議，美匯指數升勢受阻，美股反彈。黃金現貨周二（3日）亞洲早盤反彈，在創紀錄漲勢突然逆轉，導致金價兩天重挫13%後，收復部分失地。亞洲時段展開後金價彈幅不斷擴大，紐約期金今早起自4700美元下方攀升，現報約4865美元；現貨金報4848美元。
金價ETF全線開升；FL二南方黃金(07299)升10.1%，報31.7元；價值黃金(03081)升5.2%，報22.64元；恒生黃金ETF(03170)升4.6%，報15.13元。
金礦股高開；紫金(02899)升3.4%，報40.9元；紫金黃金國際(02259)升4.7%，報210.8元；招金(01818)升5.1%，報34.9元；山東黃金(01787)升3.6%，報40.1元；赤峰黃金(06693)升4.7%，報36.7元；靈寶黃金(03330)升4.2%，報22.08元。
現時，恒生指數報26995，升220點或升0.8%，主板成交逾38億元。國企指數報9133，升53點或升0.6%。恒生科技指數報5563，升37點或升0.7%。
(hc)
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|SPDR金(02840)
|3450.00元
|升4.86%
|FL二南方黃金(07299)
|31.70元
|升10.07%
|價值黃金(03081)
|22.64元
|升5.2%
|恒生黃金ETF(03170)
|15.13元
|升4.63%
|紫金(02899)
|40.90元
|升3.39%
|紫金黃金國際(02259)
|210.80元
|升4.67%
|招金礦業(01818)
|34.90元
|升5.12%
|山東黃金(01787)
|40.10元
|升3.62%
|赤峰黃金(06693)
|36.70元
|升4.74%
|靈寶黃金(03330)
|22.08元
|升4.15%