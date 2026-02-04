03/02/2026 09:32

表列同板塊或相關股份表現 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) SPDR金(02840) 3450.00元 升4.86% FL二南方黃金(07299) 31.70元 升10.07% 價值黃金(03081) 22.64元 升5.2% 恒生黃金ETF(03170) 15.13元 升4.63% 紫金(02899) 40.90元 升3.39% 紫金黃金國際(02259) 210.80元 升4.67% 招金礦業(01818) 34.90元 升5.12% 山東黃金(01787) 40.10元 升3.62% 赤峰黃金(06693) 36.70元 升4.74% 靈寶黃金(03330) 22.08元 升4.15%

《經濟通通訊社3日專訊》SPDR金(02840)現價升4.9%，報3450元，該股成交約879股，涉資303萬元。昨日美國宣布與印度達成貿易協議，美匯指數升勢受阻，美股反彈。黃金現貨周二（3日）亞洲早盤反彈，在創紀錄漲勢突然逆轉，導致金價兩天重挫13%後，收復部分失地。亞洲時段展開後金價彈幅不斷擴大，紐約期金今早起自4700美元下方攀升，現報約4865美元；現貨金報4848美元。金價ETF全線開升；FL二南方黃金(07299)升10.1%，報31.7元；價值黃金(03081)升5.2%，報22.64元；恒生黃金ETF(03170)升4.6%，報15.13元。金礦股高開；紫金(02899)升3.4%，報40.9元；紫金黃金國際(02259)升4.7%，報210.8元；招金(01818)升5.1%，報34.9元；山東黃金(01787)升3.6%，報40.1元；赤峰黃金(06693)升4.7%，報36.7元；靈寶黃金(03330)升4.2%，報22.08元。現時，恒生指數報26995，升220點或升0.8%，主板成交逾38億元。國企指數報9133，升53點或升0.6%。恒生科技指數報5563，升37點或升0.7%。(hc)