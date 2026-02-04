03/02/2026 15:26

【外圍經濟】韓國KOSPI指數收高6.8%，日經225收高4%，齊創收市最高紀錄

《經濟通通訊社3日專訊》韓國綜合股價指數(KOSPI)周二在晶片股帶動下強勁反彈，完全收復了前一交易日的失地。



KOSPI指數收市上漲338.41 點，漲幅6.84%，報5288.08 點，創下收市最高紀錄，並錄得2020年3月24日以來最大單日百分比漲幅。



三星電子上漲11.37%至歷史新高，創下自2008年10月30日以來最大單日漲幅。SK海力士上漲9.28%。電池製造商LG新能源上漲2.89%，而現代汽車及其姊妹汽車製造商起亞公司分別上漲2.82%和2.60%。



*日經225創歷史新高*



此外，日經225指數周二攀升近4%，收於歷史新高，扭轉了前一交易日的跌勢。此前貴金屬拋售潮暫歇。日經指數上漲3.92%，收於54，720.66點，創下自10月25日以來的最大單日漲幅。(rc)