《經濟通通訊社3日專訊》內地春運昨日啟動，為期40天，至3月13日，國航(00753)(滬:601111)今年春運計劃執行客運航班逾7萬班次，按年增10%。隨著春運及為期9天（2月15日至23日）超長春節假期將至，三大中資航空股再展升勢，其中東航(00670)(滬:600115)今早曾飆6%。雖然中國赴日航班大減，但有分析料春節假期訪韓內地遊客升逾五成。此外，國航及東航近日預告去年虧損分別達最多19億元（人民幣．下同）及18億元，但主要受遞延稅項撥回拖累，有大行指不會影響公司基本面，加上人民幣持續走強，中間價今升87點子報6.9608，創近33個月新高，航空股早前已稍作調整，或可再吼。*國航今年春運計劃執行客運航班逾7萬班次，按年增10%*國航宣布，2026年春運將全面升級運力投入，在冊飛機數量同比增加25架，計劃執行客運航班超過7萬班次，較2025年春運增長10.1%，日均安排航班約1800班次，同比增加160班次。春運期間，國航9架C919國產大飛機將全部投入春運航班運行，繼續執飛北京至杭州、成都、武漢、西安等航線。此外，國航已完成旗下「快線」產品的整合升級，「國航快線」覆蓋13條航線，以更高頻次的航班安排和更具品質感的尊享服務，進一步提升核心航線運行效率與出行體驗。另外，東航國產大飛機C919在春運首日開始執飛上海虹橋至珠海的定期商業航線，至此，東航14架C919飛機共執飛14城18條航線。今年春運期間，東航上海來往珠海航線每日往返航班數將達到5班；同期，東航14架C919客機日均執飛超50班航班，同比增長52.6%。*據報1月中國赴日航班減少48%，惟春節訪韓內地客料升逾五成*據《日經中文網》報道，1月從中國飛往日本的客運航班數量較最初公布的航班時刻表減少了48%。即使進入2月春節期間，航班恢復前景也不明朗。報道援引英國航空調查公司睿思譽(Cirium)的數據指，按中國政府呼籲本國國民暫時避免前往日本的2025年11月14日和2026年1月5日進行了比較。從中國大陸（不含香港和澳門）飛往日本的航班從5747個減少到3010個。報道稱，在20個與中日通航的機場中，有10個機場的中國航班減為0，分別是仙台、茨城、新潟、富山、小松、神戶、岡山、佐賀、長崎、鹿兒島。報道並指，以去年12月數據來看，雖有904個中國飛往日本航班取消，但沒有機場的航班減為0。預計之後停飛航班將增至3倍以上，影響將持續至冬季時刻表持續的3月底。不過，《彭博》日前報道，行業數據顯示，預計南韓將於農曆新年假期首次超越日本，成為中國旅客的主要目的地。分析預期將有約23萬至25萬名中國內地遊客，於2月15日開始的為期9天假期抵達南韓，較去年同期增長52%。*國航料去年虧損擴至最多19億人幣，南航料虧轉賺最多10億*另方面，內地三大航空股近日齊發布去年業績預告，其中國航預期截至去年12月31日止年度歸屬於上市公司股東的淨虧損約13億至19億元，比2024年淨虧損2.37億元擴大。預期歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨虧損約19億至27億元，而2024年歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損25.4億元。集團指，去年持續優化生產組織，升級成本管控，強化「過緊日子」意識壓降成本水平，經營效益整體呈現增投增收降本特點，並於資產負債表日對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，相應轉回部分遞延所得稅資產。東航預期截至去年12月31日止年度歸屬於上市公司股東的虧損約13億至18億元，比2024年歸屬於上市公司股東的虧損42億元收窄，預計扣除非經常性損益的虧損約27億至33億元，比2024年扣除非經常性損益的虧損約49億元收窄。集團指，按中國企業會計準則，去年度利潤總額預計2億至3億元，2024年度虧損總額39.04億元；實現扭虧為盈。但期內轉回部分前期可抵扣虧損形成的遞延所得稅資產，增加所得稅費用，導致虧損。南航(01055)(滬:600029)預期截至去年12月31日止年度扭虧為盈，屬於上市公司股東的淨利潤為8億至10億元，2024年淨虧損16.96億元。預計去年歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤1.3億至1.9億元，2024年扣除非經常性損益的淨虧損39.48億元。集團指，去年民航業發展面臨較多挑戰，外部環境不確定上升，供應鏈緊張局面仍是全行業面臨的重大挑戰，飛機、航材及發動機漲價帶來的生產經營壓力持續擴大。集團扭虧為盈因精準投放運力，優化客貨經營，強化精益成本管控，經營效益持續改善。*大摩：三大航業績受遞延稅項撥回拖累，惟不會影響基本面*摩根士丹利發表研究報告指，國內三大航空公司公布2025年業績預告，受遞延稅項資產撥回影響，表現參差。報告指，國航及東航業績虧損主要受遞延稅項資產撥回影響，僅南航表現較佳，盈喜符合市場預期。大摩提醒，截至2024年底，三大航空公司資產負債表上仍有60億至80億元人民幣的可抵扣稅項虧損的遞延稅項資產。大摩認為，三大航將於2027年到期的遞延稅項資產規模較大，可能會拖累2026年淨利潤預期，但由於屬非現金項目，不會影響航空公司的基本面。該行維持對航空業供需前景的樂觀看法，認為股價回調提供良好入市機會。*人幣中間價升87點子創近33個月高，或維持偏強震盪*值得留意，隔夜全球市場巨震引發避險需求，另外市場也在消化沃什領導下的美聯儲可能呈現的政策面貌，美元明顯反彈。人民幣兌一美元中間價今報6.9608，較上個交易日升87點子，創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預期偏弱10點子，和市場價偏離愈來愈小，後續會否借此提高彈性還有待觀察。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開111點子，報6.9402。平安銀行最新觀點認為，考慮到近期人民幣中間價與市場價偏離幅度已有所收斂，人民幣市場升值壓力有所釋放，後續人民幣升值速度或得到有效調控，使得人民幣波動率整體保持穩定。在內外因素共同作用下，人民幣匯率或將維持偏強震盪。*黃偉豪：旅遊出行需求強勁中線看好，首選國航回至6.8港元可吸*胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪認為，航空股中線可留意，始終論估值仍算便宜，而從整個大方向來看，若旅遊出行需求維持強勁，對幾隻航空股特別是今年盈利預期都有較明顯上調，若估值有機會再拉高，中線可看好。不過，在部署上只宜逢低吸納，不宜高追；其一是今日已見回升，二來近期市況較反覆。其中國航可看有否機會回至近50天線約6.8港元，即今日低位附近才考慮，若能上破7.1港元，可先以近期高位7.6港元為目標，下面只要沒跌穿約6.4元問題不大。黃偉豪又補充指，雖然只有南航去年轉虧為盈，但從長期趨勢來看，三間航空公司表現都正改善，股價均見強勢，但若要選擇仍以國航較佳，畢竟國航國際航線較多，利潤空間會比只做國內航線受惠更大，當然，短期個別地區因素可能對另外兩間航空公司影響較小，但若從中線來看，始終國航航線分布較全面，優勢慢慢會更明顯。國航半日升2.06%收報6.94港元，東航升4.63%報5.65港元，南航升2.42%報5.93港元。國泰(00293)則升1.07%報12.32港元。撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉