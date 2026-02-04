03/02/2026 10:11

中銀香港：網上預約兌換新鈔反應熱烈，名額已全數額滿

《經濟通通訊社3日專訊》中銀香港(02388)全線分行由今日起至2月16日，為客戶提供新鈔、「迎新鈔」，以及「新鈔標準裝」的兌換服務。今早分行整體運作順暢，秩序良好。



中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（分行管理）莊依麗表示，今日為新鈔兌換首日，不少客戶提早到銀行辦理換鈔。網上預約亦反應熱烈，名額已全數額滿。為方便客戶兌換新鈔，該行全線分行於今日至2月5日一連三天提前1小時營業，由早上8時起提供服務，並設有兌換新鈔專窗及派籌登記服務，同時加派人手協助客戶換鈔。



中銀香港手機銀行及BoC Pay+今年將繼續提供「Phone」利是服務。BoC Pay+更特別聯乘M&M’s推出一系列「Pay Buddy」及M&M’s新春主題電子利是封，鼓勵客戶以更便捷環保的方式派發利是。BoC Pay+ 客戶每次可同時發出10封電子利是，與親友分享新春喜悅。



此外，即日起客戶亦可登入BoC Pay+領取優惠券，於指定商戶享M&M’s系列產品立減優惠。同時，以BoC Pay+於30多家指定零售及餐飲商戶消費，亦可享「年貨節」立減優惠。(bi)