26,724.94
-109.83
(-0.41%)
26,752
-66
(-0.25%)
高水27
9,004.66
-48.45
(-0.54%)
5,347.30
-119.96
(-2.19%)
1,514.10億
4,067.67
-0.07
(-0.002%)
4,653.32
-6.79
(-0.146%)
13,997.72
-129.39
(-0.916%)
2,611.15
-5.52
(-0.21%)
76,532.8800
+762.6700
(1.007%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0115
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.6948
更新：04/02/2026 12:50:38
即將公佈經濟數據
俄羅斯-服務業採購經理人指數
即將公佈
04/02/2026 14:00
前值
52.30
市場預測
--
俄羅斯-綜合採購經理人指數
即將公佈
04/02/2026 14:00
前值
50.00
市場預測
--
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
