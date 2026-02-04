03/02/2026 11:49

渣打香港：新鈔換領首日分行運作暢順，所有網上預訂套裝已滿額

《經濟通通訊社3日專訊》渣打香港全線分行即日起至2月16日提供兌換新鈔服務，市民可到渣打香港各分行兌換新鈔及「迎新鈔」。渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒表示，為方便市民準備利是迎接農曆新年，該行自1月27日起提供網上預訂新鈔及「迎新鈔」套裝服務，並因應去年的預訂反應，將整體名額再增加兩成，讓市民選擇換領時段，省卻排隊時間。



今年市民的反應依然踴躍，所有網上預訂套裝經已滿額。除預訂名額外，會確保分行每天均有額外的新鈔及「迎新鈔」供應，並安排職員為市民提供協助。新鈔換領服務首日（2月3日），分行運作暢順，秩序良好。



渣打香港全線分行從今日起一連三天，提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，上午8時至9時期間，所有櫃位只用作兌換新鈔，以縮短市民輪候時間。個別分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。渣打香港提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務至2月16日（年廿九），每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。



除傳統利是外，渣打香港鼓勵市民透過SC Pay「轉數快」派發及收取e-利是，方便又環保。由即日起至2月20日，客戶用SC Pay完成三項任務，包括登記「轉數快」和設定渣打香港為轉數快預設收款銀行等，有機會贏取高達1388港元獎賞。(bi)