03/02/2026 12:46

美銀料今年金價預測為每盎司4538美元，對金鋁銅等持正面看法

《經濟通通訊社3日專訊》美國銀行全球研究部中國研究部聯席主管兼亞太區基礎材料及能源研究部主管趙彦琳表示，黃金作為對沖宏觀經濟波動和地緣政治風險的工具，仍扮演著重要的戰略角色。各國央行的購買行為和投資組合的重新配置繼續支撐著黃金需求，如果貨幣政策進一步寬鬆，ETF資金流入可能會加速。



她表示，該行今年金價預測為每盎司4538美元，明年金價預測為每盎司3875美元，並對鋁、金、銅和鋰等持正面看法，建議買入鋁、金、銅和鋰等，但賣出鋼鐵等。



美國銀行全球研究部大中華媒體及互聯網研究分析師琚里昕表示，AI聊天機器人仍然是近期爭奪消費者注意力的關鍵戰場，但差異化程度有限。雲端服務仍然是AI收入的最大驅動力，但需注意價格壓力，因為阿里巴巴(09988)和字節跳動，正在努力爭取市場份額。擁有晶片設計能力的雲端服務商（例如百度(09888)、阿里巴巴）可能會獲得市場青睞。(bn)