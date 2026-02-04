03/02/2026 15:11

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ ACCA報告預測2026年全球經濟增長3%

▷ 美國、中國、印度2026年GDP預測分別為2.2%、4.4%、6.5%

▷ 報告指人工智能、債券市場、全球貿易為關鍵趨勢 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社3日專訊》特許公認會計師公會(ACCA)公布最新2026年《全球經濟展望》報告，由於受寬鬆的貨幣政策、主要經濟體的財政刺激措施，以及人工智能熱潮持續推動，2026年全球經濟仍將保持平穩增長，但增速難有突出表現。當前全球局勢動盪難料，經濟下行的風險仍未消除，全球GDP增長預計約為3%，大致與去年持平。報告預計，美國將繼續保持主要發達經濟體中最強勁的增長勢頭，增長率為2.2%；歐洲及英國仍然維持正增長，但增速放緩，預計分別為0.9%和1%。中國方面，即使預期經濟增長有所放緩至4.4%，但仍將高於全球平均水平。印度經濟成功抵禦美國進口關稅大幅提高帶來的衝擊，以及受惠於強勁的消費支出增長，有望再次成為全球增長最快的主要經濟體，預計增長率為6.5%。2025年中央銀行的寬鬆貨幣政策支持全球經濟增長，但2026年發達經濟體進一步大幅減息的可能性較小，因為許多國家的利率現已處於或接近中性水平。在主要中央銀行中，美聯儲似乎仍有可能進一步小幅減息，中國人民銀行可能會實施適度寬鬆，但歐洲中央銀行可能會維持現狀，而日本央行則將繼續非常審慎地實施利率正常化。此外，報告指出三大趨勢，將對今年全球經濟前景產生關鍵影響，包括人工智能發展、發達經濟體債券市場走勢及全球貿易動向。報告亦訪問了來自世界各地不同地區的三位商業領袖，他們指出2026年的關鍵議題，包括人工智能、地緣政治、貿易、綠色轉型及網絡安全，其中來自中國的著名財經作家吳晨表示，美國和西方國家的低速發展，將反映出消費能力問題，而中國則源自於持續存在的結構性挑戰。他指出，中國需要提高消費在其經濟中的比重。(bi)