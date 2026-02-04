03/02/2026 11:39

【特朗普當政】特朗普提名沃什執掌聯儲局，瑞士百達料今年稍後仍減息兩次，對美股影響為中性

《經濟通通訊社3日專訊》瑞士百達財富管理指出，對於美國總統特朗普提名沃什(Kevin Warsh)出任聯儲局主席，而在通脹預期回落、而勞動市場仍存在脆弱性的背景下，預計聯儲局今年稍後時間減息兩次。



公司稱，消息公布後美元短線反彈，但維持美元中長線偏弱的觀點；美國國債孳息曲線料略為變陡。



公司亦認為是次提名對美股影響為中性，由於且市場對「貨幣政策或不再過度寬鬆」的憂慮，料將被「聯儲局獨立性獲得一定程度強化」的預期所抵銷。另外，在年初聯儲局的獨立性面對更大挑戰之際，今次提名一位相對傳統、且過往被視為偏鷹派的前聯儲局官員，有望為市場帶來一定安撫作用。(rh)