03/02/2026 10:09

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 威廉博萊分析師指白銀價格上周五急跌逾20%

▷ 白銀ETF年初起資金流出，投機倉位減少

▷ 白銀工業需求疲弱，佔總需求約六成 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道3日專訊》威廉博萊(William Blair)高級企業信貸和可持續發展分析師Alexandra Symeonidi就近日白銀市場發表評論。白銀價格在上周五（30日）本文執筆時急跌逾20%，筆者謂此正正彰顯白銀劇烈波動的特點。美國總統提名新任聯儲局主席，緩解了市場對聯儲局獨立性的憂慮並帶動美元轉強，但同時引發貴金屬全面拋售，其中白銀跌幅最大，價格跌至每盎司100美元以下。不過，他認為美元強勢並非唯一原因。白銀ETF從年初開始持續有資金流出，到1月底隨著投資者趁高價獲利了結，拋售進一步加快。此外，今年的投機性倉位已經減少，目前仍處低配狀態。金銀價格比於近期高位中跌至50以下，明顯低於60至80的長期平均水平，亦是白銀估值過高的跡象。*白銀市場仍面臨流動性不足，工業需求仍疲弱*展望後市，白銀市場仍面臨流動性不足的問題，可能導致價格繼續大幅波動，而供求數據顯示今年白銀供應依然短缺。另一方面，投機性倉位已減弱並維持低配狀態，意味著近期升勢或非由投機活動所推動。不過，佔白銀總需求約六成的工業需求仍然疲弱，且銀價年初至今累計仍處於高位。整體而言，預計白銀以及整體金屬市場的波動情況將會持續。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。